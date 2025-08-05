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19:39, 5 августа 2025Экономика

Трамп исключил одного из кандидатов на пост главы ФРС после ночного разговора

Трамп заявил, что Бессент останется главой Минфина США и не пойдет в ФРС
Дмитрий Воронин
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент намерен остаться на своем посту и не собирается становиться главой Федеральной резервной системы (ФРС). По словам президента Дональда Трампа, он говорил с министром о возможном переходе прошлой ночью и, получив на свой вопрос о таких перспективах отрицательный ответ, исключил его кандидатуру. Об этом пишет ТАСС.

«Я люблю Скотта, но он хочет оставаться там, где он есть», — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отметив, что Бессент «отлично справляется со своей работой».

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставки. После того как ФРС 30 июля сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, президент США назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал совет управляющих сместить его.

Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже опровергал сообщения о намерении уволить его досрочно, недавно президент даже посетил экскурсию для представителей Белого дома по строительной площадке в рамках ремонтных работ в исторических зданиях ФРС, которую организовали на фоне критики чрезмерных расходов на них.

На месте Трамп с Пауэллом вступили в пикировку из-за стоимости ремонта, которая, как считают некоторые журналисты, может стать поводом для возможного увольнения главы ФРС «по уважительной причине».

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