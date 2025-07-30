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21:56, 30 июля 2025Мир

ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Pixabay

Федеральная резервная система (ФРС) США охранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, говорится в сообщении на сайте американского регулятора.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

В июле 2023 года ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5 процента годовых. На следующих восьми заседаниях ставка оставалась на этом уровне. В сентябре прошлого года регулятор впервые с 2020 года снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 4,75-5 процента. Затем за два заседания она была снижена до 4,25-4,5 процента.

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что введенные Белым домом таможенные пошлины в ближайшем будущем приведут к значительному росту инфляции. Роста цен глава регулятора ожидает уже этим летом. «В итоге за тарифы придется заплатить, и часть этих расходов ляжет на конечного потребителя», — сказал Пауэлл, подчеркнув, что «об этом сообщает бизнес».

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