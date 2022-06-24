Назван самый кассовый советский фильм в повторном прокате

В 2022 году «Асса» стал самым кассовым советским фильмом в повторном прокате

Назван самый кассовый советский фильм, вышедший в повторный прокат. Об этом сообщает ТАСС.

Наиболее кассовой стала картина режиссера Сергея Соловьева «Асса». В первый же уикенд проката, с 16 по 19 июня, ее сборы превысили 1,5 миллиона рублей. В настоящее время сборы составляют уже 2,5 миллиона рублей.

Фильм «Асса» вышел в 1987 году и стал первой частью трилогии Соловьева, в которую вошли ленты «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В нем снялись Виктор Цой, Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Натан Эйдельман, Анатолий Сливников, Герман Шорр, Илья Иванов и Александр Баширов.

В марте стало известно, что студия «Мосфильм» предложила российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы. Это произошло после того, как представители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в РФ. К ограничениям присоединились такие корпорации, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures, а Warner Bros. отменила выход супергеройской картины «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.