Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Назван самый кассовый советский фильм в повторном прокате

В 2022 году «Асса» стал самым кассовым советским фильмом в повторном прокате

Кадр: фильм «Асса»

Назван самый кассовый советский фильм, вышедший в повторный прокат. Об этом сообщает ТАСС.

Наиболее кассовой стала картина режиссера Сергея Соловьева «Асса». В первый же уикенд проката, с 16 по 19 июня, ее сборы превысили 1,5 миллиона рублей. В настоящее время сборы составляют уже 2,5 миллиона рублей.

Фильм «Асса» вышел в 1987 году и стал первой частью трилогии Соловьева, в которую вошли ленты «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В нем снялись Виктор Цой, Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Натан Эйдельман, Анатолий Сливников, Герман Шорр, Илья Иванов и Александр Баширов.

В марте стало известно, что студия «Мосфильм» предложила российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы. Это произошло после того, как представители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в РФ. К ограничениям присоединились такие корпорации, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures, а Warner Bros. отменила выход супергеройской картины «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В России назвали условия возобновления переговоров с Украиной
Британский наемник попросил прощения у жителей Донбасса и России
В российской квартире взорвался самогонный аппарат
Овечкин проведет матч за футбольное «Динамо»
Бузова показала «чувственные» танцы в белье
Германия отменит закон об абортах времен Третьего рейха
Мать погибшего в Херсоне чиновника рассказала о попытке спасти сына
Вирусолог сравнил оспу обезьян с насморком
Лежащие на дороге пассажиры сгоревшего в центре Москвы Mercedes попали на видео
Болгария сняла вето на вступление Северной Македонии в Европейский союз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.