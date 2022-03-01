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Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России

Голливудские студии начали отменять прокат фильмов в России из-за ситуации на Украине

Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Об этом в сообщает издание The Hollywood Reporter.

Аналитики подчеркивают, что данное решение напрямую связано со спецоперацией на Украине, о начале которой 24 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Официальная позиция студий

Однако в настоящий момент все крупные кинокомпании отказываются от официальных комментариев по поводу конфликта на Украине, в том числе и американская Ассоциация киноискусства. Представители американской киноиндустрии также признали, что российский рынок в течение многих лет был благодатной почвой для проектов.

Walt Disney Company

Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала Walt Disney Company. Там уточнили, что дальнейшие решения будут приниматься, исходя из ситуации. Известно, что в структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, Marvel, Pixar, Maker Studios и другие.

Sony

Компания Sony Pictures также поставила на паузу предстоящие кинотеатральные премьеры в РФ в связи с ситуацией на Украине. Это решение коснется и нового блокбастера Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Netflix

Стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства Российской Федерации. «Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу», — заявил представитель Netflix. Отмечается, что в настоящее время сервис еще доступен для российских пользователей.

Warner Bros.

Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры. «В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России», — говорится в заявлении. Премьера «Бэтмена» ожидалась в России 2 марта.

К международному бойкоту российского кино и российской киноиндустрии после начала операции на Украине также призвала Украинская киноакадемия.

Источники The Hollywood Reporter подчеркивают, что кинотеатры в России принадлежат частным лицам. Однако многие из медийно-рекламных площадок находятся в собственности государства.

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Сергей Равин
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