«Мосфильм» предложил кинотеатрам повторный прокат классических картин студии

Студия «Мосфильм» подготовила для российских кинотеатров картины для повторного проката

Студия «Мосфильм» предложила российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что в настоящий момент подготовлены такие художественные фильмы, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Курьер», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Илья Муромец», «Мы из джаза», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Белый Тигр». В будущем «Мосфильм» планирует дополнять список кинолент, для широкого показа с учетом пожеланий зрителей и дистрибьюторов.

Ранее директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах как отечественное, так и зарубежное кино. Она подчеркнула, что это будет возможно, несмотря на санкции и ухода определенных компаний с кинорынка в стране.

В начале марта представители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в РФ. К ограничениям присоединились такие корпорации, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures, а Warner Bros. отменила выход супергеройской картины «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.