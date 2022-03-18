Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Минкульте рассказали о показах иностранных фильмов в российских кинотеатрах

Минкульт заявил, что россияне смогут увидеть в кинотеатрах отечественное и зарубежное кино

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах как отечественное, так и зарубежное кино, несмотря на санкции и действия определенных компаний по отмене показа фильмов в РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, "Холоп" и "Салют 7" Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины», — рассказала Маскимченко.

Представитель Минкультуры добавила, что в российских кинотеатрах также можно будет увидеть записи и прямые трансляции концертов, спектаклей и спортивных соревнований. Маскимченко подчеркнула, что ленты голливудского производства зрители могут продолжать смотреть в онлайн-кинотеатрах.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. К ограничениям присоединились такие студии, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures, а Warner Bros. отменила выход супергеройской картины «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В России дали прогноз по новой ключевой ставке ЦБ
В Екатеринбурге уничтожат 155 тысяч пар кроссовок Nike, Adidas и Reebok
Россия и Индия расширят расчеты в национальной валюте
В МИД КНР пообещали решительно защищать права в случае санкций США
В СИЗО умер застреливший двух приставов в Сочи россиянин
Тренер академии Плющенко рассказал о сложностях работы с Трусовой
В туриндустрии высказались о будущем заграничных поездок россиян
Доктор Мясников призвал искать позитив в проруби
В Белом доме отчитали нефтегигантов за неправильные решения
Бывший глава Раменского района осужден на 9,5 года за убийство любовницы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.