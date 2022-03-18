В Минкульте рассказали о показах иностранных фильмов в российских кинотеатрах

Минкульт заявил, что россияне смогут увидеть в кинотеатрах отечественное и зарубежное кино

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах как отечественное, так и зарубежное кино, несмотря на санкции и действия определенных компаний по отмене показа фильмов в РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, "Холоп" и "Салют 7" Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины», — рассказала Маскимченко.

Представитель Минкультуры добавила, что в российских кинотеатрах также можно будет увидеть записи и прямые трансляции концертов, спектаклей и спортивных соревнований. Маскимченко подчеркнула, что ленты голливудского производства зрители могут продолжать смотреть в онлайн-кинотеатрах.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. К ограничениям присоединились такие студии, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures, а Warner Bros. отменила выход супергеройской картины «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.