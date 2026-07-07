Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении шести катеров ВСУ в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. О боестолкновении сообщило журналистам Минобороны России.

«Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военные сбили 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России нанесла удар по объектам портовой инфраструктуры и энергетики ВСУ. Как уточнили в ведомстве, удар также наносился по логистическим центрам и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.