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12:30, 7 июля 2026Россия

Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении шести катеров ВСУ в Черном море
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. О боестолкновении сообщило журналистам Минобороны России.

«Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военные сбили 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России нанесла удар по объектам портовой инфраструктуры и энергетики ВСУ. Как уточнили в ведомстве, удар также наносился по логистическим центрам и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

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