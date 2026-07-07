Россия ударила по объектам энергетики Украины

Минобороны: Россия ударила по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

Армия России нанесла удар по объектам портовой инфраструктуры и энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме портовой инфраструктуры, российские военнослужащие поразили логистические центры ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах.

В ночь на 6 июля армия России нанесла удар возмездия по территории Украины. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.