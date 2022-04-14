Бен Аффлек и Дженнифер Лопез решили купить дом подороже

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес продолжили поиски нового дома в Лос-Анджелесе

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес продолжают поиски нового дома в Лос-Анджелесе — на этот раз пара рассматривает более дорогую недвижимость. К настоящему моменту они посмотрели три дома, сообщает Daily Mail.

Аффлек и Лопес посетили поместье в районе Холмби-Хиллз стоимостью 165 миллионов долларов. Дом площадью 5,2 тысячи квадратных метров располагается на участке в 1,8 гектара, внутри него 14 спален, 27 ванных, кинотеатр, комната для боулинга и домашний салон красоты, снаружи — бассейн с джакузи и теннисный корт. Объект был построен в 1988 году и до недавнего времени носил название Spelling Manor (Орфографическое поместье) в честь основателя и первого владельца, телевизионного магната Аарона Спеллинга.

В тот же день пара посмотрела еще два особняка в том же районе. Стоимость одного из них — 65 миллионов долларов, его площадь составляет 2,7 тысячи квадратных метров, внутри есть девять спален и 14 ванных, интерьер украшают многочисленные предметы искусства и Мавританские колонны, созданные 400 лет назад. Второй дом стоит 75 миллионов долларов, в нем 17 спален и 25 ванных, а снаружи имеются японский сад, чайный домик, французский двор, оранжерея, водопад рядом с теннисным кортом, сауна и бассейн.

Ранее Аффлек и Лопес передумали покупать роскошный дом в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Особняк в 1,8 тысячи квадратных метров выставляли на продажу за 55 миллионов долларов. Пара сама отказалась от сделки по неизвестной причине.