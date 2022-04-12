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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес передумали покупать новый дом

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес отказались покупать дом в Лос-Анджелесе

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес передумали покупать себе новый роскошный дом в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Пара решила рассмотреть другие варианты недвижимости. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к продавцу.

Изначально Аффлек и Лопес остановились на особняке за 55 миллионов долларов. Однако, по информации источников, через несколько недель пара отказалась от объекта. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной подобного решения.

Объект, от которого отказались знаменитости, был построен в 1930-х знаменитым архитектором Полом Уильямсом и с тех пор пережил несколько реноваций. Особняк занимает 1800 квадратных метров, внутри есть 10 спален и 17 ванных комнат.

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Будущие супруги продолжили поиски подходящих вариантов. Они посетили особняк в городе Беверли-Хиллз — жилье стоит 64 миллиона долларов. Аффлек и Лопес также побывали в доме в Бель-Эйр за 72 миллиона долларов.

Ранее Дженнифер Лопес показала дорогостоящее кольцо, которое ей подарил Бен Аффлек на помолвку. Она продемонстрировала украшение с зеленым бриллиантом на безымянном пальце — камень в кольце оценили в 8,5 карата, а его стоимость варьируется от пяти до десяти миллионов долларов.

Нина Ташевская
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