Дженнифер Лопес показала помолвочное кольцо за сотни миллионов рублей

Page Six: актриса Дженнифер Лопес показала помолвочное кольцо за миллионы долларов

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала дорогостоящее кольцо, которое ей подарил голливудский актер Бен Аффлек на помолвку. Соответствующий материал приводит Page Six.

52-летняя знаменитость подтвердила новость о помолвке на своем портале On the JLo, показав крупным планом украшение с зеленым бриллиантом на безымянном пальце. По информации журналистов, камень в кольце Лопес весит 8,5 карата, а его стоимость варьируется от пяти до десяти миллионов долларов (374-748 миллионов рублей). Отмечается, что он является одним из самых редких драгоценных минералов в мире.

Создатель кольца ювелир Илан Португали из компании Beverly Hills Diamonds лично поздравил пару в своих социальных сетях. «Среди бриллиантов причудливого цвета зеленые камни с насыщенными оттенками являются одними из самых редких и востребованных. Зеленый цвет синхронизирует природу и спокойствие, представляет жизнь, здоровье и ассоциируется с удачей и процветанием», — прокомментировал специалист.

Ранее в апреле Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты: по ее словам, он заключается в специальном уходе за кожей и позитивных установках на каждый день. Так, женщина начинает день с тщательного очищения кожи гелеобразной пенкой собственного бренда JLo Beauty. После этого певица читает аффирмации, карточки с текстом которых размещены в ее ванной комнате. Помимо этого, знаменитость заявила, что не пользуется мобильным телефоном сразу после пробуждения.