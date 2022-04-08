Дженнифер Лопес призналась, что выглядеть молодо ей помогают аффирмации и уход за кожей

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты: по ее словам, он заключается в специальном уходе за кожей и позитивных установках на каждый день. На ее пост в соцсетях обратили внимание в издании E! News.

52-летняя поп-звезда призналась, что выглядеть молодо ей помогает способность настраиваться на позитивные мысли. Помимо этого, знаменитость заявила, что не пользуется мобильным телефоном сразу после пробуждения.

Отмечается, что женщина начинает день с тщательного очищения кожи гелеобразной пенкой собственного бренда JLo Beauty. После этого певица читает аффирмации, карточки с текстом которых размещены в ее ванной комнате. «Ваше счастье заложено внутри вас. Лелейте позитивные эмоции, и вы сможете противостоять любым трудностям», — делится Лопес.

После духовных практик знаменитость наносит на лицо увлажняющую сыворотку с комплексом натуральных масел. Она утверждает, что экстракт оливы помогает ей бороться с морщинами и придает коже сияющий вид. Кроме того, Лопес ежедневно применяет солнцезащитный лосьон, а также освежающий крем вокруг глаз с пептидами.

В марте стало известно о женщине, которая отказалась от умывания и помолодела. Сохранить красоту 40-летней Бренде Габриэль помогло масло для очищения кожи. Она рассказала, что окружающие никогда не могут вычислить ее реальный возраст и считают, что немногим больше 20 лет. Более того, по словам Габриэль, ее часто ошибочно принимают за возлюбленную ее 23-летнего сына.