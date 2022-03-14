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40-летняя женщина отказалась от умывания и омолодилась

40-летняя Бренда Габриэль объяснила, что умывание маслом помогло ей сохранить молодость

Фото: Shutterstock

Молодо выглядящая женщина раскрыла лайфхаки, которые помогают ей сохранять красоту и свежесть кожи. Ее слова приводит Express.

40-летняя Бренда Габриэль (Brenda Gabriel) объяснила, что окружающие никогда не могут вычислить ее реальный возраст и считают, что она немного старше 20 лет. Более того, по словам героини материала, ее часто ошибочно принимают за возлюбленную ее 23-летнего сына.

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Габриэль заверила, что секрет ее молодости заключается в отказе от ежедневного умывания. Она добавила, что очищает лицо лишь два раза в неделю. Кроме того, женщина отметила, что вместо воды предпочитает умываться маслом оливы или жожоба. «С возрастом кожа становится более сухой, поэтому масло — лучшее средство по борьбе с обезвоживанием», — поделилась она советом.

В то же время Габриэль придерживается правильного питания, однако не занимается спортом. Она также призналась, что недавно узнала о пользе белка и начала пить протеиновые коктейли. Помимо этого, ради красивой кожи она старается избегать стрессовых ситуаций в жизни.

Ранее в марте молодо выглядящая 90-летняя женщина раскрыла секрет своей красоты. Американка Дейлис Барнетт Радтке сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ее пожилой матери помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Радтке также отметила, что ее мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

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Таисия Косинцева
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