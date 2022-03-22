Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купят роскошный дом в США

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купят дом в Лос-Анджелесе за 55 миллионов долларов

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес готовятся купить роскошный дом в США. Пара приобретет недвижимость в лос-анджелесском районе Бель-Эйр за 55 миллионов долларов, сообщает Dirt.

В трехэтажном особняке площадью 1,8 тысячи квадратных метров находятся 10 спален и 17 ванных комнат. Внутри него также есть кинотеатр, рабочий кабинет, несколько гостиных с камином и две кухни — для хозяев и обслуживающего персонала. На подвальном этаже имеются медиа-зал, спортзал и комната для охраны. Помимо главного здания, на участке в 48,5 сотки располагаются гостевой дом, кухня на открытом воздухе с барбекю, бассейн, несколько лоджий и очагов для костра.

Объект был построен в 1930-х знаменитым архитектором Полом Уильямсом и с тех пор пережил несколько реноваций. Нынешний владелец недвижимости, менеджер хедж-фонда Тодд Лемкин, купил дом в 2016 году за 27,6 миллиона долларов. С момента переезда он значительно расширил особняк и внес изменения в дизайн. Он рассчитывал получить за дом 65 миллионов долларов, однако, согласно информации издания, Аффлек и Лопес согласились заплатить только 55 миллионов.

Ранее лидер группы Maroon 5 Адам Левин решил избавиться от поместья в Лос-Анджелесе, где до развода жили Бен Аффлек и актриса Дженнифер Гарнер. Певец выставил объект на продажу за 57,5 миллиона долларов — на 25,2 миллиона больше, чем заплатил паре актеров в 2019 году.