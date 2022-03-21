Лидер Maroon 5 решил избавиться от бывшего поместья Бена Аффлека

Певец Адам Левин выставил на продажу поместье в Лос-Анджелесе за 57,5 миллиона долларов

Лидер группы Maroon 5 Адам Левин и его жена супермодель Бехати Принслу решили избавиться от дома, где раньше жили актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер. Певец выставил поместье в Лос-Анджелесе на продажу за 57,5 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Объект находится в престижном районе Пасифик-Палисейдс. На участке в 121 сотку располагаются главное жилое здание, дом для гостей с четырьмя спальнями, кухней и гостиной со столовой, а также постройка со спортзалом, офисом и комнатой для занятий йогой. Всего в поместье есть десять спален и 14 ванных, общая площадь трех зданий составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

Левин и Принслу купили недвижимость в 2019 году, заплатив Аффлеку и Гарнер 32 миллиона долларов — на 14,5 миллиона больше, чем потратили на дом Бен и Дженнифер в 2009-м. С момента приобретения объекта музыкант модернизировал интерьер и поработал над ландшафтом.

В августе 2021 года Адам и Бехати провели видео-экскурсию по своему поместью. Пользователей сети удивили скромность и простота дизайна. Фронтмен Maroon 5 отметил, что он и его супруга давно мечтала об уютном жилье. По словам музыканта, их привлекли «домашняя» обстановка и отсутствие изысков.