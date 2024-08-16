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08:36, 16 августа 2024Культура

В США сообщили о пяти обвиняемых по делу о смерти Мэттью Перри

TMZ: обвиняемыми по делу о смерти Мэттью Перри стали пять человек
Мартин Эстрада

Мартин Эстрада. Фото: David Swanson / Reuters

Пять человек проходят фигурантами по делу о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом заявил прокурор Мартин Эстрада, пишет TMZ.

В число обвиняемых вошли помощник актера и два врача. По данным следствия, актер скончался от передозировки кетамином. По словам Эстрады, медики снабдили Перри большой дозой препарата. «Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно», — заявил прокурор.

Помощник актера Кеннет Ивамаса сделал Перри несколько инъекций перед его смертью. Также в числе обвиняемых фигурирует женщина, известная как «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса». Еще один фигурант — Эрик Флеминг, распространявший кетамин.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.

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      Марина Совина
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