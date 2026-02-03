Дан прогноз по инфляции в России

Новак: Инфляция в России замедлится до 4-4,5 процента в 2026 году

По итогам 2026 года темпы роста потребительских цен в России замедлятся до 4-4,5 процента. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Таким образом, инфляция на внутреннем рынке, согласно ожиданиям замглавы правительства, вплотную приблизится к таргету Центробанка (ЦБ) к концу декабря. «Инфляция [в 2026 году] будет на уровне таргета», — констатировал вице-премьер.

В 2025 году темпы роста потребительских цен в России, по оценке Росстата, составили 5,59 процента. Достигнутый результат оказался почти в полтора раза выше целевого значения, установленного регулятором на уровне 4 процентов. В этом году, согласно ожиданиям ЦБ, инфляция на внутреннем рынке замедлится до 4-5 процентов.

Впрочем, ряд экспертов сомневается в реализации данного Новаком и ЦБ прогноза. В начале года дополнительным драйвером инфляции в России стало повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. На этом фоне темпы роста потребительских цен в стране разогнались до 1,72 процента в начале второй половины января, превысив треть от годового плана.

На динамику повлияло в том числе повышение тарифов логистическими компаниями, отмечал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Другими причинами разгона цен в России эксперты назвали удорожание бензина и обслуживания техники. На этом фоне аналитики заговорили о возможных злоупотреблениях со стороны бизнеса.

