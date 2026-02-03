Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:48, 3 февраля 2026Экономика

Дан прогноз по инфляции в России

Новак: Инфляция в России замедлится до 4-4,5 процента в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2026 года темпы роста потребительских цен в России замедлятся до 4-4,5 процента. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

Таким образом, инфляция на внутреннем рынке, согласно ожиданиям замглавы правительства, вплотную приблизится к таргету Центробанка (ЦБ) к концу декабря. «Инфляция [в 2026 году] будет на уровне таргета», — констатировал вице-премьер.

В 2025 году темпы роста потребительских цен в России, по оценке Росстата, составили 5,59 процента. Достигнутый результат оказался почти в полтора раза выше целевого значения, установленного регулятором на уровне 4 процентов. В этом году, согласно ожиданиям ЦБ, инфляция на внутреннем рынке замедлится до 4-5 процентов.

Впрочем, ряд экспертов сомневается в реализации данного Новаком и ЦБ прогноза. В начале года дополнительным драйвером инфляции в России стало повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов. На этом фоне темпы роста потребительских цен в стране разогнались до 1,72 процента в начале второй половины января, превысив треть от годового плана.

На динамику повлияло в том числе повышение тарифов логистическими компаниями, отмечал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Другими причинами разгона цен в России эксперты назвали удорожание бензина и обслуживания техники. На этом фоне аналитики заговорили о возможных злоупотреблениях со стороны бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Названа причина смерти диктора Светланы Жильцовой

    Боец СВО прокомментировал слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

    Кличко заявил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Названа причина нападения российской школьницы с ножом на сверстницу

    Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

    Том Круз испугался британских грабителей

    Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok