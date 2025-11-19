Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 19 ноября 2025Экономика

В ЦБ высказались об ожиданиях по поводу перехода россиян на цифровые рубли

Советник главы ЦБ Тремасов: Переход россиян на цифровые рубли не будет массовым
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Массового перехода на цифровой рубль на потребительском уровне в России не ожидается, считает советник председателя Центробанка (ЦБ) РФ Кирилл Тремасов, которого цитирует ТАСС.

«Вот сейчас, если держать деньги на накопительном счете, вы получаете какой-то процент. На цифровые рубли ничего начисляться не будет. То есть уже этот факт может заставить вас подумать "а нужны ли мне в принципе цифровые рубли?"», — сказал он на встрече со студентами в Томске.

Предположив, что многие заведут цифровые кошельки ради интереса, специалист отметил, что для их пополнения значительными суммами придется пожертвовать доходностью вкладов или счетов. На фоне этого, как следует из слов Тремасова, преимущество цифрового рубля для обычных граждан трудно назвать очевидным.

Россияне пока прохладно относятся к цифровому рублю, который планируется активнее внедрять с осени 2026 года. По данным ВЦИОМ, которые приводились в июле, 40 процентов респондентов в целом не видят в нем никаких преимуществ, причем за год доля таковых выросла на 9 процентных пунктов.

По словам экспертов, введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, но может сократить долю наличных в обороте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

    Российская школьница порезала ножницами горло учительнице

    Пропуск врачом запятой в рецепте привел к смерти ребенка

    Патриарх Кирилл по-новому раскрыл смысл заповеди «не убий»

    Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    АЗС российской компании в Финляндии приготовились к закрытию

    Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

    Российский пенсионер поговорил с «заботливыми» людьми и потерял 49 миллионов рублей

    Изувеченная в Дубае украинская модель сообщила об угрозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости