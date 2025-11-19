В ЦБ высказались об ожиданиях по поводу перехода россиян на цифровые рубли

Советник главы ЦБ Тремасов: Переход россиян на цифровые рубли не будет массовым

Массового перехода на цифровой рубль на потребительском уровне в России не ожидается, считает советник председателя Центробанка (ЦБ) РФ Кирилл Тремасов, которого цитирует ТАСС.

«Вот сейчас, если держать деньги на накопительном счете, вы получаете какой-то процент. На цифровые рубли ничего начисляться не будет. То есть уже этот факт может заставить вас подумать "а нужны ли мне в принципе цифровые рубли?"», — сказал он на встрече со студентами в Томске.

Предположив, что многие заведут цифровые кошельки ради интереса, специалист отметил, что для их пополнения значительными суммами придется пожертвовать доходностью вкладов или счетов. На фоне этого, как следует из слов Тремасова, преимущество цифрового рубля для обычных граждан трудно назвать очевидным.

Россияне пока прохладно относятся к цифровому рублю, который планируется активнее внедрять с осени 2026 года. По данным ВЦИОМ, которые приводились в июле, 40 процентов респондентов в целом не видят в нем никаких преимуществ, причем за год доля таковых выросла на 9 процентных пунктов.

По словам экспертов, введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, но может сократить долю наличных в обороте.

