В России рассказали о влиянии цифрового рубля на наличные

Экономист Главина: Цифровой рубль может снизить использование наличных на 5-10 %

Введение цифрового рубля не изменит общее количество денег в России, но может сократить долю наличных в обороте. Об этом со ссылкой на комментарий доцента экономического факультета РУДН Софьи Главиной сообщает «Прайм».

Поскольку цифровой рубль является только лишь альтернативной формой национальной валюты, денежная масса просто не может измениться от самого его запуска, объяснила эксперт. В то же время, с учетом данных тестирования, ожидается, что использование наличных благодаря цифровому рублю может уменьшиться к 2030 году с нынешних объемов еще на 5-10 процентов, рассказала она.

«Но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат», — подчеркнула Главина.

«Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями», — указали ранее в Банке России, отвечая на вопрос о судьбе рублей, которые заменяют цифровыми, и том, как на фоне этого «достигается эффект не увеличения капитализации рубля».

Россияне пока прохладно относятся к цифровому рублю, который планируется активнее внедрять с 2026 года. По данным ВЦИОМ, которые приводились в июле, 40 процентов респондентов в целом не видят в нем никаких преимуществ, причем за год доля таковых выросла на 9 процентных пунктов.