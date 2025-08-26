Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:11, 26 августа 2025Интернет и СМИ

Известная ведущая случайно обнажилась перед коллегой из-за похмелья после фестиваля сидра

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tristan Fewings / Getty Images

Ведущий британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) на телеканале ITV Райлан Кларк рассказал, что решил навестить коллегу Джози Гибсон и случайно увидел ее обнаженной. Его слова передает The Mirror.

Кларк отметил, что инцидент произошел в отеле, куда его и Гибсон поселили накануне съемок нового выпуска «Этим утром». «Я отправил Джози СМС-сообщение с вопросом, в каком она номере, затем я поднялся к ней и увидел ее голой», — вспомнил ведущий и добавил, что после этого коллега надела халат.

Гибсон объяснила, что не успела сразу одеться, потому что у нее было похмелье после фестиваля сидра. «Ты ведь ничего не успел разглядеть, не так ли?» — поинтересовалась она у Кларка. Однако ведущий воздержался от ответа.

Ранее сообщалось, что ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан сделала интимное признание в эфире. Она заявила, что ей невыносима мысль об интимной близости в жару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с места смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

    Россия увеличила продажу угля в убыток

    Известная ведущая случайно обнажилась перед коллегой из-за похмелья после фестиваля сидра

    Рыбаки поймали 365-килограммовую рыбу и получили за нее 57 миллионов рублей

    Россия резко нарастила закупки китайских лекарств

    В Москве заявили о снижении числа преступлений мигрантов

    Российские миллениалы массово полюбили избинг

    Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах

    Стали известны подробности окружения Купянска

    Пользователей Windows атаковала бесконечная реклама

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости