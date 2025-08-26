Известная ведущая случайно обнажилась перед коллегой из-за похмелья после фестиваля сидра

Ведущий британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) на телеканале ITV Райлан Кларк рассказал, что решил навестить коллегу Джози Гибсон и случайно увидел ее обнаженной. Его слова передает The Mirror.

Кларк отметил, что инцидент произошел в отеле, куда его и Гибсон поселили накануне съемок нового выпуска «Этим утром». «Я отправил Джози СМС-сообщение с вопросом, в каком она номере, затем я поднялся к ней и увидел ее голой», — вспомнил ведущий и добавил, что после этого коллега надела халат.

Гибсон объяснила, что не успела сразу одеться, потому что у нее было похмелье после фестиваля сидра. «Ты ведь ничего не успел разглядеть, не так ли?» — поинтересовалась она у Кларка. Однако ведущий воздержался от ответа.

Ранее сообщалось, что ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан сделала интимное признание в эфире. Она заявила, что ей невыносима мысль об интимной близости в жару.