Телеведущая сделала интимное признание в эфире и рассмешила зрителей

Ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан заявила, что не чувствует себя привлекательной в жаркую погоду. На интимное признание, которое сделала телезвезда, обратило внимание издание The Mirror.

В эфире программы Нолан рассказала, что ей невыносима мысль об интимной близости в жару. «На этой неделе было так жарко, что от меня несло лошадьми. Я потела в тех местах, о существовании которых даже не подозревала, а потом подумала, что даже если бы у меня был партнер, у него не было бы ни единого шанса [заняться сексом со мной], потому что мне слишком жарко!» — воскликнула ведущая.

Ее соведущая Джейн Мур уточнила, что, по мнению специалистов, солнечный свет повышает либидо. В ответ Нолан пошутила, что для этого также понадобится хороший вентилятор. Ее слова рассмешили присутствующих в студии зрителей.

Ранее сообщалось, что Нолан грубо высказалась в адрес 78-летней соведущей Джанет Стрит-Портер. В эфире «Свободных женщин» она раскритиковала коллегу за быструю смену партнеров.