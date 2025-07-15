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20:28, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Телеведущая сделала интимное признание в эфире и рассмешила зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Loose Women / YouTube 

Ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан заявила, что не чувствует себя привлекательной в жаркую погоду. На интимное признание, которое сделала телезвезда, обратило внимание издание The Mirror.

В эфире программы Нолан рассказала, что ей невыносима мысль об интимной близости в жару. «На этой неделе было так жарко, что от меня несло лошадьми. Я потела в тех местах, о существовании которых даже не подозревала, а потом подумала, что даже если бы у меня был партнер, у него не было бы ни единого шанса [заняться сексом со мной], потому что мне слишком жарко!» — воскликнула ведущая.

Ее соведущая Джейн Мур уточнила, что, по мнению специалистов, солнечный свет повышает либидо. В ответ Нолан пошутила, что для этого также понадобится хороший вентилятор. Ее слова рассмешили присутствующих в студии зрителей.

Ранее сообщалось, что Нолан грубо высказалась в адрес 78-летней соведущей Джанет Стрит-Портер. В эфире «Свободных женщин» она раскритиковала коллегу за быструю смену партнеров.

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