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07:51, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущая грубо прокомментировала личную жизнь 78-летней коллеги

Daily Mail: Ведущая Стрит-Портер раскритиковала личную жизнь коллеги Нолан
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV / Loose women

Ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV Колин Нолан грубо прокомментировала личную жизнь своей 78-летней коллеги Джанет Стрит-Портер. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Когда в студии говорили о расставаниях с партнерами, Стрит-Портер поделилась историей о том, как она с легкостью разорвала помолвку после того, как встретила нового мужчину. Также она посоветовала присутствующим в студии быстро принимать решение о расставании, если мысли о нем уже возникли.

Однако Нолан раскритиковала подход Стрит-Портер и отметила, что быстрая смена партнеров говорит о проблемах у 78-летней ведущей. «Возможно, если бы ты больше общалась [с партнерами], ты бы сейчас не была в четвертый раз замужем», — заявила она.

Ее слова удивили других ведущих шоу и зрителей, а Стрит-Портер даже открыла рот от удивления. После этого коллега Нолан Чарлин Уайт поспешила сменить тему и предложила перейти к обсуждению брака в целом.

Ранее ведущий ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Бен Шепард грубо пошутил над соведущей Кат Дили, которая засунула в рот целое яблоко. Шепард в шутку отметил, что поведение его соведущей несколько не соответствует ее статной внешности.

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