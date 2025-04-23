Телеведущий грубо пошутил над засунувшей себе в рот яблоко коллегой

Daily Mail: Телеведущий Шепард назвал дешевой засунувшую в рот яблоко соведущую

Ведущий ток-шоу «Этим утром» (This Morning) Бен Шепард грубо пошутил над соведущей Кат Дили, которая засунула в рот целое яблоко. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В недавнем выпуске шоу ведущие беседовали с Мари Перл Зеллмер Робинсон, которая недавно установила рекорд Книги Гиннесса как женщина с самым большим разинутым ртом. Шепард и Дили предложили Робинсон продемонстрировать ее уникальное умение, а сами попробовали поместить в рот разные предметы — апельсин, яблоко, теннисный и бейсбольный мячи, печенья Wagon Wheels, а также банку с печеной фасолью.

После того как Дили смогла положить целое яблоко себе в рот, Шепард в шутку отметил, что поведение его соведущей несколько не соответствует ее статной внешности: «Я уже говорил раньше, что она не такая дорогая, как кажется», — ехидно отметил он.

В ответ Дили отметила, что ей не зря платят большие деньги за ее работу.

Ранее ведущий шоу «Этим утром» (This Morning) Энди Питерс пошутил про внешность своей соведущей Джози Гибсон. От удивления Гибсон широко открыла рот.