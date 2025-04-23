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02:43, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущая открыла рот от удивления после шутки о ее внешности

Телеведущий Энди Питерс пошутил про внешность своей соведущей Джози Гибсон
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: This Morning / YouTube 

Ведущий шоу «Этим утром» (This Morning) Энди Питерс удивил свою соведущую Джози Гибсон во время прямого эфира на телеканале ITV шуткой о ее внешности. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время эфира шоу, когда они обсуждали полезные свойства травяных чаев, Питерс заметил, что кипит чайник. В ответ Гибсон пошутила, что у нее от пара стирается макияж. Питерс с улыбкой парировал, что для этого потребуется гораздо больше пара.

Телеведущая открыла рот от удивления, а в студии раздался смех. «Возмутительное, возмутительное поведение от Энди Питерса», — сказала в ответ на его комментарий удивленная Гибсон. После этого ведущий попросил у нее прощения за свои слова

Ранее сообщалось, что ведущий телеигры «Клуб один процент» (The 1% Club) Ли Мак раскритиковал внешность участницы шоу Дайан Мурленд и разозлил зрителей. Многие зрители сочли высказывание ведущего слишком жестоким и неуместным.

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