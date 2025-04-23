Телеведущая открыла рот от удивления после шутки о ее внешности

Телеведущий Энди Питерс пошутил про внешность своей соведущей Джози Гибсон

Ведущий шоу «Этим утром» (This Morning) Энди Питерс удивил свою соведущую Джози Гибсон во время прямого эфира на телеканале ITV шуткой о ее внешности. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время эфира шоу, когда они обсуждали полезные свойства травяных чаев, Питерс заметил, что кипит чайник. В ответ Гибсон пошутила, что у нее от пара стирается макияж. Питерс с улыбкой парировал, что для этого потребуется гораздо больше пара.

Телеведущая открыла рот от удивления, а в студии раздался смех. «Возмутительное, возмутительное поведение от Энди Питерса», — сказала в ответ на его комментарий удивленная Гибсон. После этого ведущий попросил у нее прощения за свои слова

Ранее сообщалось, что ведущий телеигры «Клуб один процент» (The 1% Club) Ли Мак раскритиковал внешность участницы шоу Дайан Мурленд и разозлил зрителей. Многие зрители сочли высказывание ведущего слишком жестоким и неуместным.