Телеведущий грубо пошутил о внешности участницы шоу

Daily Mail: Ведущий Ли Мак раскритиковал нос Дайан Мурленд и разозлил зрителей

Ведущий телеигры «Клуб один процент» (The 1% Club) Ли Мак раскритиковал внешность участницы шоу Дайан Мурленд и разозлил зрителей. На его грубую шутку обратило внимание издание Daily Mail.

Во время эфира субботнего выпуска Мак спросил Мурленд, на что она потратила бы выигрыш, если бы победила. Женщина призналась, что мечтает сделать ринопластику, так как давно недовольна формой своего носа.

«Кажется, что если снять очки, то вместе с ними может отвалиться и нос», — ответил ей телеведущий. Несмотря на то, что женщина отреагировала на шутку смехом, многие зрители сочли высказывание ведущего слишком жестоким и неуместным. В социальных сетях они призвали ведущего быть более тактичным и уважать других людей, «Это было очень грубо с его стороны», «Это было жестоко!» — написали возмущенные зрители.

Ранее британскую телеведущую Кейт Лоулер раскритиковали за ее жалобу на громкую сирену скорой помощи. Зрители шоу, разозленные поступком Лоулер, в социальных сетях обвинили ее в надменности и неосмотрительности.