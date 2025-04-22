Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущий грубо пошутил о внешности участницы шоу

Daily Mail: Ведущий Ли Мак раскритиковал нос Дайан Мурленд и разозлил зрителей
Юлия Герасимова (редактор)
Ли Мак

Ли Мак. Фото: Keith Mayhew / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Ведущий телеигры «Клуб один процент» (The 1% Club) Ли Мак раскритиковал внешность участницы шоу Дайан Мурленд и разозлил зрителей. На его грубую шутку обратило внимание издание Daily Mail.

Во время эфира субботнего выпуска Мак спросил Мурленд, на что она потратила бы выигрыш, если бы победила. Женщина призналась, что мечтает сделать ринопластику, так как давно недовольна формой своего носа.

«Кажется, что если снять очки, то вместе с ними может отвалиться и нос», — ответил ей телеведущий. Несмотря на то, что женщина отреагировала на шутку смехом, многие зрители сочли высказывание ведущего слишком жестоким и неуместным. В социальных сетях они призвали ведущего быть более тактичным и уважать других людей, «Это было очень грубо с его стороны», «Это было жестоко!» — написали возмущенные зрители.

Ранее британскую телеведущую Кейт Лоулер раскритиковали за ее жалобу на громкую сирену скорой помощи. Зрители шоу, разозленные поступком Лоулер, в социальных сетях обвинили ее в надменности и неосмотрительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после окончания перемирия

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Южная Корея резко нарастила поставки одной категории товаров в Россию

    Бойцы ВС России применили один важный тактический ход при освобождении Преображенки

    Сбежавшего после ДТП с мотоциклом полицейского задержали в Подмосковье

    Бывший советник Пентагона назвал причину своего увольнения

    ВСУ обстреляли российских солдат за попытку вывезти тела украинских бойцов

    Апрель в Центральной России назвали сумасшедшим

    Стало известно о попытках ВСУ проникнуть в Белгородскую область после окончания перемирия

    Доходы России от поставок одного вида продукции в Китай рекордно выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости