Известный телеведущий опозорился перед зрителями из-за жвачки

Британский телеведущий Коуэлл вышел на сцену шоу с прилипшей к брюкам жвачкой

Известный телеведущий Саймон Коуэлл опозорился перед зрителями на съемках шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent) из-за жвачки, прилипшей к брюкам. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Коуэлл попал в неловкую ситуацию из-за привычки жевать жвачку на съемках программы. «Он понятия не имел, что к его брюкам прилипла жвачка, когда вышел на сцену перед тысячами фанатов», — рассказал источник, близкий к шоу.

Также собеседник заявил, что продюсеры программы запретили ведущему приносить на площадку жевательные резинки после того, как обнаружили их остатки под его столом.

Ранее сообщалось, что Коуэлл захотел разыграть коллег по шоу «Британия ищет таланты» и купил «бомбы-вонючки». Однако продюсеры программы узнали об этом и не разрешили ему их использовать.

Шоу «Британия ищет таланты» выходит на телеканале ITV c 2007 года. В эфире программы люди демонстрируют на сцене свои уникальные способности.