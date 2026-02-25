Известный телеведущий захотел разыграть коллег в студии шоу и купил «бомбы-вонючки»

Британский ведущий Саймон Коуэлл захотел принести «бомбы-вонючки» на съемки шоу

Известный телеведущий Саймон Коуэлл захотел разыграть коллег по шоу «Британия ищет таланты» (Britain’s Got Talent) и купил «бомбы-вонючки». Об этом сообщает издание Metro.

Отмечается, что перед съемками нового 19-го сезона передачи Коуэлл зашел в магазин приколов и приобрел «бомбы-вонючки». Ведущий собирался принести их на съемки, чтобы устроить хаос в студии, но его остановили создатели проекта.

«Пошли слухи о купленных "бомбах-вонючках", и продюсеры [шоу "Британия ищет таланты"] вызвали нас для серьезного разговора. Нам не разрешили их использовать», — рассказала член жюри передачи Аманда Холден.

Ранее стало известно, что победитель 12-го сезона проекта «Британия ищет таланты», комик Ли Ридли попал в больницу после несчастного случая. Уточнялось, что он упал и разбил голову.

Премьера 19-го сезона шоу «Британия ищет таланты» состоялась на канале ITV 21 февраля. В эфире программы люди демонстрируют на сцене свои уникальные способности и пытаются впечатлить членов жюри и зрителей.