Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:32, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

Победитель популярного шоу упал и разбил голову

Победитель шоу «Британия ищет таланты» Ли Ридли упал и разбил голову
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @lostvoiceguy

Победитель популярного шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), комик Ли Ридли, известный как «парень с потерянным голосом», попал в больницу после несчастного случая. Об инциденте он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ридли опубликовал сделанную в больнице фотографию, на которой он запечатлен с медицинской повязкой на голове. «На выходных я упал и разбил себе голову, после чего почувствовал себя глупым и бесполезным», — написал он. При этом других подробностей телезвезда не раскрыла.

Ридли добавил, что из-за случившегося ему пришлось отменить несколько предстоящих концертов. Он принес извинения всем, кто купил билеты на мероприятия.

Ранее стало известно, что 33-летнего участника американского реалити-шоу «Под палубой» (Below Deck) Фрейзера Олендера госпитализировали с сердечным приступом. Причиной инфаркта стало курение вейпа.

У Ли Ридли детский церебральный паралич. В раннем возрасте он перенес кому и лишился возможности говорить. Впоследствии он взял себе псевдоним «парень с потерянным голосом». В 2018 году он выступил с комедийным номером в шоу «Британия ищет таланты» и одержал победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Пойман тигр-людоед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok