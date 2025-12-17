Победитель популярного шоу упал и разбил голову

Победитель шоу «Британия ищет таланты» Ли Ридли упал и разбил голову

Победитель популярного шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), комик Ли Ридли, известный как «парень с потерянным голосом», попал в больницу после несчастного случая. Об инциденте он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ридли опубликовал сделанную в больнице фотографию, на которой он запечатлен с медицинской повязкой на голове. «На выходных я упал и разбил себе голову, после чего почувствовал себя глупым и бесполезным», — написал он. При этом других подробностей телезвезда не раскрыла.

Ридли добавил, что из-за случившегося ему пришлось отменить несколько предстоящих концертов. Он принес извинения всем, кто купил билеты на мероприятия.

У Ли Ридли детский церебральный паралич. В раннем возрасте он перенес кому и лишился возможности говорить. Впоследствии он взял себе псевдоним «парень с потерянным голосом». В 2018 году он выступил с комедийным номером в шоу «Британия ищет таланты» и одержал победу.