13:28, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

33-летнего участника шоу госпитализировали с сердечным приступом

Участник шоу «Под палубой» Олендер попал в больницу с инфарктом из-за вейпа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @fraserolender

Участник популярного американского реалити-шоу «Под палубой» (Below Deck) Фрейзер Олендер рассказал, что попал в больницу с сердечным приступом из-за курения вейпа. Подробностями он поделился в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Несколько недель назад меня срочно госпитализировали из-за сильных болей в груди и затрудненного дыхания. (...) У меня было отравление вейпом, или болезнь вейперов (повреждение легких, вызванное курением электронных сигарет — прим. «Ленты.ру»). Я никогда не испытывал подобной боли», — написал 33-летний Олендер.

Телезвезда уточнил, что вещества в вейпе вызвали спазм артерии, питающей сердце, в результате чего у него произошел инфаркт. Олендер добавил, что сейчас восстанавливается после случившегося.

Ранее звезда британского шоу «Этим утром» (This Morning) Джордон Кокс рассказал о жизни с неизлечимым заболеванием. Он заявил, что из-за недуга похудел до 38 килограммов.

Реалити-шоу «Под палубой» выходит на канале Bravo с 2013 года. Проект рассказывает о жизни членов экипажа суперъяхты.

