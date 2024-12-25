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23:33, 25 декабря 2024Путешествия

Трое членов экипажа разбившегося в Казахстане самолета выжили

Трое из пяти членов экипажа разбившегося под Актау самолета выжили
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Двое членов экипажа упавшего в Казахстане самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) погибли, трое выжили. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передает агентство «Казинформ».

«Экипаж — пять человек. Из них два человека погибли, три выжили», — заявил глава ведомства.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Авиалайнер направлялся из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось. Расследование авиакатастрофы в Актау проводят сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

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