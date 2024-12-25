Найден черный ящик разбившегося в Казахстане самолета AZAL

Найден черный ящик самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в Казахстане 25 декабря. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

Отмечается, что скоро следователи приступят к расшифровке речевого самописца.

Кроме того, министр транспорта Марат Карабаев уточнил, что из пяти членов экипажа упавшего под Актау самолета выжили трое.

Самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, упал в городе Актау 25 декабря. На борту было 67 человек, в том числе дети.

Ранее в сети появилось видео из салона воздушного судна, снятое перед трагедией. На кадрах видно, как люди волнуются и молятся.