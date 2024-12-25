Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 25 декабря 2024Путешествия

Найден черный ящик разбившегося в Казахстане самолета

Найден черный ящик разбившегося в Казахстане самолета AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

Найден черный ящик самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в Казахстане 25 декабря. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

Отмечается, что скоро следователи приступят к расшифровке речевого самописца.

Кроме того, министр транспорта Марат Карабаев уточнил, что из пяти членов экипажа упавшего под Актау самолета выжили трое.

Самолет Embraer 190AR азербайджанской авиакомпании, летевший из Баку в Грозный, упал в городе Актау 25 декабря. На борту было 67 человек, в том числе дети.

Ранее в сети появилось видео из салона воздушного судна, снятое перед трагедией. На кадрах видно, как люди волнуются и молятся.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      78-летний ресторатор вломился в рыбную лавку и украл карасуми на 28 тысяч рублей

      Урожай в России снизился более чем на десять процентов

      Россиянам раскрыли правила подготовки к новогоднему застолью

      Пользователи сети стали бояться обычных чемоданов из-за нового фильма Netflix

      Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

      Захарова заявила об ожидании от Абхазии исполнения обязательств по инвестициям

      Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

      Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

      Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау после авиакатастрофы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше