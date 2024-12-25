Пассажиры сняли на видео обстановку в самолете за несколько минут до крушения в Казахстане

Обстановку в самолете AZAL за несколько минут до крушения в Актау сняли на видео

Пассажиры самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) сняли на видео обстановку в салоне за несколько минут до крушения в Актау, Казахстан. Роликом делится Telegram-канал «112».

В распоряжении журналистов оказались кадры, которые один из пассажиров отправил жене, как только понял, что с самолетом что-то случилось. На них видно, что люди волновались и молились. В тот момент над некоторыми местами выпали кислородные маски.

Ранее другой участник рейса Embraer из Баку в Грозный рассказал подробности о трагедии. По его словам, лайнер несколько раз пытался зайти на посадку, после чего люди на борту услышали громкий хлопок.

Самолет азербайджанской авиакомпании упал в Казахстане 25 декабря. На борту было 67 человек, по последним данным, 32 из них выжили. Возможной причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.