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15:02, 25 декабря 2024Путешествия

Выживший пассажир упавшего в Казахстане самолета рассказал о трагедии

Shot: пассажир упавшего в Актау самолета AZAL рассказал о хлопке на борту
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Выживший пассажир самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), упавшего в казахстанском Актау, рассказал о подробности о произошедшем на борту. Воспоминаниями о трагедии он поделился с Telegram-каналом Shot.

48-летний Субхонкул сообщил, что летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. По словам мужчины, лайнер Embraer два или три раза пытался зайти на посадку в районе столицы Чечни. Затем пассажиры услышали хлопок, после чего самолет сменил курс.

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Субхонкул добавил, что в выпавших масках почти не было кислорода, тогда он пересел на заднее сиденье и взял другую маску. Кроме того, уточнил мужчина, перед падением самолет какое-то время кружил. «Летчику спасибо, он спас своим маневром», — отметил он.

Как уверяет мужчина, все попутчики в его окружении выжили. Люди стонали от боли и просили о помощи. Сам Субхонкул не пострадал, но испытывает сильные головные боли.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», на борту которого было 67 человек, упал в Казахстане 25 декабря. По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека.

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