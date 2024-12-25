На борту самолета, разбившегося в Казахстане, мог взорваться один предмет. После этого люди начали терять сознание

В Азербайджане сообщили о 32 выживших при крушении самолета в Актау

На борту разбившегося в Актау на западе Казахстана самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) мог взорваться кислородный баллон. После этого взрыва люди начали терять сознание.

«Выжившие пассажиры самолета в Казахстане рассказали, что на борту был взрыв. По словам очевидцев, в двигатель попала птица, а затем на борту взорвался кислородный баллон. Из-за этого люди теряли сознание», — сообщил Telegram-канал «Газета.Ru» со ссылкой на заявления выживших.

Пилоты увели лайнер от жилых домов и спасли людей, сообщает Telegram-канал Mash. Лайнер едва не упал на дома в селе Саина Шапагатова. Экипаж вовремя направил борт в сторону окрестностей авиагавани, чтобы избежать потерь среди гражданских.

Самолет летел из Баку в Грозный

Потерпевший крушение в Казахстане лайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL направлялся из Баку в Грозный. Изначально сообщалось, что на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Однако позже Минтранс Казахстана уточнил данные — 62 пассажира и пять членов экипажа.

В качестве предварительной причины крушения было названо столкновение со стаей птиц. «Казаэронавигация» сообщает, что борт передал аварийный сигнал в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Однако, по данным Shot, причиной крушения Embraer 190AR стал отказ системы управления. Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Спустя около 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау. Крушение произошло в 09:28 по московскому времени.

Спасатели работают на месте авиакатастрофы в Актау Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

В самолете было 16 россиян, включая двоих детей

На борту потерпевшего крушение самолета было 16 россиян. Число раскрыли в Telegram-канале местного издания Tengrinews.

Согласно спискам, опубликованным в Telegram-канале Shot, среди российских пассажиров также было двое детей — 11 и 13 лет. Кроме того, на борту находилось 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии.

Всего в местные казахстанские больницы было доставлено 28 выживших, некоторые из них в тяжелом состоянии.

РБК, в свою очередь, сообщает о 10 выживших россиянах. По разным данным, всего выжить удалось 27-28 пассажирам. Представитель Генпрокуратуры Азербайджана сообщил, что, предварительно, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра.

Однако канал Mash сообщает, что число погибших составило 32 человека. В источнике отметили, что все граждане России, которые были пассажирами упавшего Embraer 190, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Большая часть выживших пассажиров сидела в хвостовой части самолета

Как сообщает Shot, большая часть выживших при крушении самолета пассажиров сидела в хвостовой части лайнера. По предварительным данным, они располагались на семи последних рядах.

По данным Shot, 16 пассажиров, летевших в передней части салона, вылетели из самолета сразу после удара о землю. Остальные — сидевшие в середине — погибли в салоне Embraer.

Наряду с этим известно, что самолет МЧС России вылетел в Актау со всем необходимым медицинским оборудованием на борту и медперсоналом, об этом сообщил президент России Владимир Путин. Полет согласован с президентом Казахстана.

Кадры с места крушения самолета Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с произошедшим, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что Алиев позвонил российскому президенту, находясь на борту самолета. Он заявил, что не сможет принять участие в неофициальной встрече глав государств — членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с авиакатастрофой.

«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сообщил, что не может принять участие в неформальной встрече глав государств — членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением пассажирского самолета, летевшего сегодня по маршруту Баку — Грозный», — говорится в сообщении.

В России возбудили дело после крушения самолета

В России возбудили дело после авиакатастрофы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Организованы следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.