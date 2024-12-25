Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 25 декабря 2024Бывший СССР

Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с произошедшим. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что Алиев позвонил российскому президенту, находясь на борту самолета. Он заявил, что не сможет принять участие в неофициальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с авиакатастрофой, в ходе которой разбился самолет азербайджанских авиалиний.

«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сообщил, что не может принять участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением пассажирского самолета, летевшего сегодня по маршруту Баку-Грозный», — говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Az Airlines разбился в Казахстане 25 декабря. Во время полета из Баку в Грозный он подал экстренный сигнал, после чего упал недалеко от города Актау.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Песков назвал полученный Украиной миллиард долларов украденным

      МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

      В Кремле понадеялись на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

      В российском регионе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия

      Лавров высказался о переменах по Украине после прихода Трампа

      Россиянкам назвали модную обувь на 2025 год

      Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

      Роспотребнадзор сообщил о загрязнениях после разлива мазута в Краснодарском крае

      Еще одного участника обмана певицы Долиной задержали в Тольятти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше