Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с произошедшим. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что Алиев позвонил российскому президенту, находясь на борту самолета. Он заявил, что не сможет принять участие в неофициальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с авиакатастрофой, в ходе которой разбился самолет азербайджанских авиалиний.

«В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сообщил, что не может принять участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением пассажирского самолета, летевшего сегодня по маршруту Баку-Грозный», — говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Az Airlines разбился в Казахстане 25 декабря. Во время полета из Баку в Грозный он подал экстренный сигнал, после чего упал недалеко от города Актау.