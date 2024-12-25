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11:09, 25 декабря 2024Путешествия

Раскрыта предварительная версия крушения самолета с россиянами в Казахстане

Самолет с россиянами в Казахстане мог упасть из-за столкновения со стаей птиц
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Предварительной версией крушения самолета с россиянами в Казахстане назвали столкновение со стаей птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines должен был лететь из Баку в Грозный. Как уточнили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозный, из-за тумана самолет перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

При этом, в Росавиации раскрыли, что решение уходить на запасной аэродром в Актау было принято командиром воздушного судна после возникновения нештатной ситуации.

Embraer 190 потерпел крушение в трех километрах от города Актау. По предварительной версии, на его борту находилось около 67 человек, 25 из них выжили и госпитализированы. Среди пассажиров были граждане Киргизии, Азербайджана и России. На месте падения работает МЧС Казахстана.

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