Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

Причиной падения самолета Embraer в Актау могло стать столкновение с птицами

Летевший из Баку в Грозный пассажирский самолет потерпел крушение в Актау на западе Казахстана. Судно загорелось, на месте работают спасатели. Предварительно причиной стало столкновение со стаей птиц.

Изначально сообщалось, что на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Позднее Минтранс Казахстана уточнил данные — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Предварительно на борту были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, и 3 — Киргизии. Из-за тумана в Грозном самолет был перенаправлен в Махачкалу.

Вероятная причина крушения — столкновение со стаей птиц. «Казаэронавигация» сообщает, что борт передал аварийный сигнал в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Shot между тем указывает, что причиной крушения Embraer 190AR стал отказ системы управления. Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Спустя около 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау. Самолет разбился в 09:28 по московскому времени.

Есть выжившие, среди них ребенок

Такие данные привел министр здравоохранения Казахстана. Mash уточняет что пятерых человек увезли в больницы Актау на машинах скорой помощи. Еще одного пострадавшего не могут транспортировать из-за тяжелого состояния.

Позднее появилась информация, что с места крушения в Актау госпитализированы 12 человек, включая одного ребенка. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что различными травмами они доставлены в Мангистаускую областную больницу. В МЧС Казахстана же рассказали РИА Новости, что 25 человек доставлены в больницы.

Выжившие находились в хвостовой части. Все, кто сидел там, самостоятельно выбрались из салона и начали оказывать друг другу помощь. Жертвами авиакатастрофы стали как минимум 10 человек, пишет Mash. После столкновения их выбросило из салона.

Момент крушения попал на видео

На запись попал момент, на котором видно резкое снижение лайнера. После соприкосновения с землей он загорается, а затем на месте его остановки появляется черный дым.

Самолет мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню

По данным Baza, Грозный, предварительно, был атакован несколькими дронами, в результате чего в местном аэропорту был объявлен план «Ковер». Власти республики ситуацию пока не комментировали. Глава Чечни Рамзан Кадыров между тем выразил соболезнования родственникам жертв крушения. Он также привел данные, что 12 выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Накануне самолет выполнил рейс в Волгоград. Борту 11 лет — произведен в 2013 году. В самолете 106 кресел экономкласса. Самолет некоторое время использовала компания Buta Airways — «дочка» «Азербайджанских авиалиний». После его стала использовать Azerbaijan Airlines.