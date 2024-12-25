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10:25, 25 декабря 2024Россия

Летевший в Чечню и упавший в Актау самолет мог сменить курс из-за беспилотников

Летевший в Грозный и упавший в Актау самолет мог сменить курс из-за атак БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Пассажирский самолет Embraer Азербайджанских авиалиний, летевший в Грозный и упавший в казахстанском городе Актау, мог сменить курс из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чечню. Такую версию событий привело издание Baza в Telegram-канале.

Предварительно, Грозный был атакован несколькими дронами, в результате чего в местном аэропорту был объявлен план «Ковер».

Удалось выяснить, что на борту Embraer находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным СМИ Казахстана, шестеро выжили, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об авиакатастрофе стало известно в среду, 25 декабря. Крушение произошло в районе аэропорта города Актау. Перед катастрофой самолет подал экстренный сигнал и совершил несколько кругов над аэропортом.

По предварительным данным, на борту летели граждане России и Азербайджана.

ЖЗЛ
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