После крушения самолета с россиянами в Казахстане выжила почти половина пассажиров

27 человек доставлены в больницу после крушения самолета в Казахстане

При крушении самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) с россиянами на борту в Казахстане выжила почти половина пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 27 человек доставлены в больницу, трое из них дети. При этом, по информации Telegram-канала «РБК. Новости. Главное», число выживших достигло 28. Такие данные предоставили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.