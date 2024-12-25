Раскрыто число выживших при крушении пассажирского самолета в Казахстане россиян

РБК: 10 россиян выжили при крушении пассажирского самолета в Казахстане

10 российских пассажиров выжили при крушении самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан. Такое число раскрыл Telegram-канал «РБК. Новости. Главное».

Эту информацию предоставили в управлении здравоохранения Мангистауской области. Всего на борту было 16 россиян.

Крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу. По разным данным, выжить удалось 27-28 пассажирам.

