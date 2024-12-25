СК возбудил дело после крушения в Казахстане самолета с россиянами

СКР возбудил дело после крушения в Казахстане самолета с россиянами на борту

В России возбудили дело после крушения в Казахстане самолета с россиянами на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело расследуется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Следователи организовали следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Самолет авиакомпании Az Airlines разбился в Казахстане 25 декабря. Во время полета из Баку в Грозный он подал экстренный сигнал, после чего упал недалеко от города Актау. По предварительным данным, на борту были 16 граждан России. Также предварительной причиной крушения назвали столкновение самолета со стаей птиц.