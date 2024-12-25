Пилоты рухнувшего в Казахстане самолета увели лайнер от жилых домов и спасли людей

Mash: пилоты рухнувшего в Казахстане самолета увели лайнер от жилых домов

Пилоты рухнувшего в Казахстане пассажирского самолета увели лайнер от жилых домов и спасли людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер Embraer едва не упал на дома в селе Саина Шапагатова. Экипаж вовремя направил борт в сторону окрестностей авиагавани, чтобы избежать потерь среди гражданских.

Крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 AZAL (Azerbaijan Airlines). Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу. По разным данным, выжить удалось 27-28 пассажирам.