Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Тела погибших при крушении самолета AZAL в Казахстане доставят в Азербайджан

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление авиакомпании и МЧС республики.

Для перевозки пострадавших был запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка будет осуществлена в том случае, если медики подтвердят, что состояние здоровья позволяет перелет.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Авиалайнер направлялся из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось. Расследование авиакатастрофы в Актау проводят сотрудники правоохранительных органов Казахстана.