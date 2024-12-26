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02:27, 26 декабря 2024Путешествия

Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Тела погибших при крушении самолета AZAL в Казахстане доставят в Азербайджан
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление авиакомпании и МЧС республики.

Для перевозки пострадавших был запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка будет осуществлена в том случае, если медики подтвердят, что состояние здоровья позволяет перелет.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Авиалайнер направлялся из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось. Расследование авиакатастрофы в Актау проводят сотрудники правоохранительных органов Казахстана.

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