Выживший заявил о взрыве за бортом самолета при попытке сесть в Грозном. Власти Чечни сообщали об отражении атаки дронов

Потерпевший крушение в Актау самолет Embraer 190 мог быть атакован БПЛА

Разбившийся в Актау на западе Казахстана самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) мог быть атакован дроном. О такой версии крушения пишет Haqqin.az.

«Рассматривается одна из версий о вероятной атаке самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку — Грозный, беспилотником в воздушном пространстве России», — сказано в публикации. При этом стоит отметить, что в первоначальной версии заметки источника упоминался именно украинский беспилотник, затем спустя час формулировка поменялась на просто «беспилотник».

Издание заявляет, что пилоты могли и не заподозрить атаку. Однако точные обстоятельства авиакатастрофы станут известны только после исследования черного ящика.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что украинский беспилотник мог атаковать самолет.

Я думаю, это вряд ли. Потому что это очень сложное должно быть управление таким дроном. Я не думаю, что у Украины есть такие возможности. Поэтому я сомневаюсь в этой версии Алексей Чепа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, в случившемся разберутся эксперты.

Выживший пассажир рассказал о взрыве за бортом

Выживший пассажир потерпевшего крушение самолета рассказал подробности о происшествии. 48-летний Субхонкул сообщил, что слышал взрыв, вероятно, снаружи самолета.

«Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — отметил он в разговоре с RT, уточнив, что осколок насквозь пробил спасательный жилет под его креслом.

Мужчина рассказал, что летел из Екатеринбурга в Грозный с пересадкой в Баку. По словам пострадавшего, лайнер Embraer два или три раза пытался зайти на посадку в районе столицы Чечни. Затем пассажиры услышали хлопок, после чего самолет сменил курс.

Кадры с места авиакатастрофы Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

При этом пострадавший вспомнил, что в выпавших масках почти не было кислорода, из-за чего он пересел на заднее сиденье и взял другую маску. Кроме того, уточнил мужчина, перед падением самолет какое-то время кружил. «Летчику спасибо, он спас своим маневром», — отметил он.

Как уверяет мужчина, все попутчики в его окружении выжили. Люди стонали от боли и просили о помощи. Сам Субхонкул не пострадал, но испытывает сильные головные боли.

Жители Грозного сообщили о звуках взрывов в городе

25 декабря жители чеченского Грозного сообщили о звуках взрывов в городе, передает Baza.

По предварительной версии, Чечня подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Власти республики ситуацию пока не комментировали. К месту происшествия отправились силовые и экстренные службы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими в авиакатастрофе. Также он поручил оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура на территории всей страны после авиакатастрофы.

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

На борту самолета было 67 человек

На борту самолета AZAL было 67 человек, среди них граждане России (16 человек, включая двоих детей), Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека.

Согласно спискам, опубликованным в Telegram-канале Shot, среди российских пассажиров также было двое детей — 11 и 13 лет. Кроме того, на борту находилось 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии.

Лайнер Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный. Изначально сообщалось, что на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Однако позже Минтранс Казахстана уточнил данные — 62 пассажира и пять членов экипажа.

В качестве предварительной причины крушения было названо столкновение со стаей птиц. «Казаэронавигация» сообщала, что борт передал аварийный сигнал в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Однако, по данным Shot, причиной крушения Embraer 190AR стал отказ системы управления. Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Спустя около 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау. Крушение произошло в 09:28 по московскому времени.