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16:47, 25 декабря 2024Путешествия

В России прокомментировали версию об атаке дрона ВСУ на разбившийся в Казахстане самолет

Чепа усомнился, что дрон ВСУ мог атаковать разбившийся в Казахстане самолет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) мог атаковать разбившийся в Казахстане самолет Embraer авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines). Эту версию политик прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, это вряд ли. Потому что это очень сложное должно быть управление таким дроном. Я не думаю, что у Украины есть такие возможности. Поэтому я сомневаюсь в этой версии», — поделился Чепа.

К счастью, большое количество выживших. Но, к сожалению, есть и погибшие. На борту находилось 16 граждан России, и есть среди них погибшие. Приносим соболезнования семьям

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, экспертам необходимо разобраться в произошедшем.

«Первое сообщение было, что столкновение с птицами. Потом было сообщение о взрыве кислородного баллона. Должны разобраться эксперты, и после этого надо делать какие-то выводы», — заключил он.

Ранее Haqqin.az предположил, что разбившийся на западе Казахстана самолет Embraer мог быть атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в воздушном пространстве России. На опубликованном изданием видео можно разглядеть странные отметины на хвосте самолета, похожие на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Помимо этого, рассматриваются версии о столкновении воздушного судна со стаей птиц и о взрыве кислородного баллона, после чего люди в самолете начали терять сознание.

На борту самолета AZAL было 67 человек, среди них граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. По последним данным, в авиакатастрофе выжили 32 человека.

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