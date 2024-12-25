Токаев поручил держать работу с пострадавшими в авиакатастрофе на особом контроле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими в авиакатастрофе близ Актау. Об этом сообщил кабмин, передает РИА Новости.
Также он поручил оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.
Ранее Токаев выразил соболезнования азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау.
25 декабря самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. Момент авиакатастрофы попал на видео.
Алиев объявил 26 декабря днем траура на территории всей страны.