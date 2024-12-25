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15:30, 25 декабря 2024Бывший СССР

Токаев поручил держать работу с пострадавшими в авиакатастрофе на особом контроле

Токаев поручил держать работу с пострадавшими в авиакатастрофе на контроле
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими в авиакатастрофе близ Актау. Об этом сообщил кабмин, передает РИА Новости.

Также он поручил оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Ранее Токаев выразил соболезнования азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау.

25 декабря самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. Момент авиакатастрофы попал на видео.

Алиев объявил 26 декабря днем траура на территории всей страны.

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