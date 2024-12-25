Токаев выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Токаев выразил соболезнования Алиеву в связи с крушением самолета в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) у города Актау в Казахстане. Обращение главы республики опубликовала его пресс-служба в Telegram.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана», — говорится в телеграмме Токаева Алиеву.

Президент Казахстана также уточнил, что поручил правительству страны создать государственную комиссию для принятия необходимых мер в спасательной операции. Вместе с тем азербайджанской стороне в дальнейшем будет оказана необходимая поддержка.

25 декабря самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. Момент авиакатастрофы попал на видео.