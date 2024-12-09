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13:30, 9 декабря 2024Россия

Россиянка нашла сына в морге после звонка из зоны СВО со словами «везут обнулять»

V1.ru: жительница Волгограда нашла сына в морге после звонка из зоны СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Волгограда нашла 27-летнего сына в морге после звонка из зоны специальной военной операции (СВО). Россиянка отметила, что в ходе последнего телефонного разговора боец произнес слова, что его «везут обнулять». Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Мать пояснила, что солдат был одет не в военную форму, а в спортивный костюм. Женщина отметила, что в последний раз сын выходил с ней на связь в октябре.

По ее словам, мужчина попал в зону боевых действий из колонии. У него произошел конфликт с одним из командиров с позывным Кот. Россиянка отметила, что ее сын и еще пять человек самовольно покинули расположение части. Бойцы нашли квартиру в Донецке и отсиживались там. Позже женщина уговорила военного вернуться.

Как утверждает жительница Волгограда, в квартиру к сыну ворвалась военная полиция. Он успел ей позвонить и объявить, что у него отняли жетон и военный билет и увозят в неизвестном направлении. Родительница практически сразу заявила о его пропаже.

В военно-следственном отделе по Южному военному округу заявили, что обращения матери к ним не поступало. Как пишет V1.ru, в военной прокуратуре пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что родственники бойца СВО из Челябинской области вскрыли гроб и отказались проводить похороны.

ЖЗЛ
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