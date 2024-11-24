Родственники бойца СВО вскрыли гроб и отказались проводить похороны

Тело погибшего на СВО полицейского из Челябинска перепутали с тюменским бойцом

Мать и сестра полицейского из Агаповского района Челябинской области Игоря Косимова вскрыли гроб и отказались проводить похороны. Оказалось, что там находилось тело другого военнослужащего, родом из Тюмени. Об этом сообщает издание «Верстов.Инфо».

Уточняется, что обнаружившие ошибку родственники участника СВО связались с тюменцами и сообщили о подмене, а полицейским отправили фотографию Игоря Косимова для опознания.

В администрации Агаповского района заявили, что стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мать не вернувшегося со спецоперации жителя Волгограда Александра Лихачева заявила, что мужчину похоронили без ее ведома в сотнях километров от дома.