Не вернувшегося с СВО бойца похоронили без ведома матери в сотнях километров от дома

V1.ru: бойца СВО из Волгограда похоронили без ведома матери в Луганске

Мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) жителя Волгограда Александра Лихачева заявила, что мужчину похоронили без ее ведома в сотнях километров от дома. Об этом Ольга Лихачева рассказала в беседе с V1.ru.

По словам россиянки, ее 30-летний сын подписал контракт с Минобороны в июле 2024 года, находясь в колонии, где отбывал наказание в виде восьми лет лишения свободы за приобретение наркотиков. Менее чем через месяц на первом же боевом задании мужчина получил смертельное ранение в результате прилета дрона «Баба Яга».

О произошедшем Лихачева узнала 2 ноября. В военкомате ей сообщили, что военного удалось вынести с поля боя и опознать, а также пообещали доставить тело в Волгоград в течение двух-трех дней. После этого женщина начала готовиться к похоронам. Однако 15 ноября оказалось, что Александра уже захоронили в братской могиле в Луганске, находящемся почти в 400 километрах от Волгограда. При этом погребение состоялось за день до того, как мать бойца поставили в известность о его смерти. «Меня спрашивали, где будет захоронение. Я сказала, что в Красноармейском районе. Оказалось, что его похоронили еще 1 ноября. А мне об этом никто ничего не говорил», — заявила собеседница издания.

Как пишет портал, женщина обратилась в воинскую часть № 31832 и в военкомат Красноармейского района с просьбой о перезахоронении сына.

Ранее жительница Приморского края заподозрила военных в подмене тела ее брата, не вернувшегося с СВО. Связавшийся с россиянкой офицер сообщил ей, что мужчину опознали по татуировке на ноге, однако женщина не поверила в это, заявив, что у ее родственника не было на теле рисунков.